Карраскаль: «Мне все нравится в ЦСКА!»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об игре в клубе.

«Финал прошел отлично! Очень рад тому, что мы выиграли. Важная победа. Поздравляю всех болельщиков! Лучшая ли это игра в сезоне? Нет. Могу лишь сказать, что было очень тяжело. Как мне в клубе? Мне все нравится в ЦСКА! Здесь отличная атмосфера», — сказал Карраскаль «СЭ».

11 июня ЦСКА победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, по пен. 6:5).

В прошедшем сезоне на счету 25-летнего колумбийца 6 голов и 6 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2026 года.