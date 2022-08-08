Медина: «Если «Барселона» сделает предложение, откажусь»

Медина заявил, что не перейдет из ЦСКА в «Барселону»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что московский клуб намерен выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нынешнем сезоне.

«ЦСКА хочет стать чемпионом в нынешнем сезоне, — приводит слова Медины «РБ Спорт». — Работаем усердно, пытаемся победить. Наша задача — стать чемпионом«.

Также полузащитник ответил на вопрос о том, перешел бы он в «Барселону», если бы получил предложение.

«Если «Барселона» сделает предложение, откажусь», — сказал он.

В нынешнем сезоне 25-летний парагваец забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в четырех матчах за армейцев в РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и возглавляют турнирную таблицу.