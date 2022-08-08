Медина: «Если «Барселона» сделает предложение, откажусь»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что московский клуб намерен выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нынешнем сезоне.
«ЦСКА хочет стать чемпионом в нынешнем сезоне, — приводит слова Медины «РБ Спорт». — Работаем усердно, пытаемся победить. Наша задача — стать чемпионом«.
Также полузащитник ответил на вопрос о том, перешел бы он в «Барселону», если бы получил предложение.
«Если «Барселона» сделает предложение, откажусь», — сказал он.
В нынешнем сезоне 25-летний парагваец забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в четырех матчах за армейцев в РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и возглавляют турнирную таблицу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|0 : 2
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|2 : 1
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0