Источник: переговоры по трансферу Баринова в «Бешикташ» продолжаются

Переговоры по переходу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ» продолжаются, пока московский клуб не принял предложение турецкой стороны, сообщает «РБ Спорт».

«Бешикташ» ищет опорного полузащитника, и Баринов является одним из приоритетных вариантов. Турецкий клуб увеличил предложение до 5 миллионов, но железнодорожники его пока не приняли. По информации источника, работа по трансферу продолжается, несмотря на заверения в обратном от турецкой стороны.

Отмечается, что агент Павел Банатин, представляющий интересы Баринова, прилетел в ОАЭ.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.