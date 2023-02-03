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Сегодня, 16:00

Источник: переговоры по трансферу Баринова в «Бешикташ» продолжаются

Мария Гусева
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Переговоры по переходу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ» продолжаются, пока московский клуб не принял предложение турецкой стороны, сообщает «РБ Спорт».

«Бешикташ» ищет опорного полузащитника, и Баринов является одним из приоритетных вариантов. Турецкий клуб увеличил предложение до 5 миллионов, но железнодорожники его пока не приняли. По информации источника, работа по трансферу продолжается, несмотря на заверения в обратном от турецкой стороны.

Отмечается, что агент Павел Банатин, представляющий интересы Баринова, прилетел в ОАЭ.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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