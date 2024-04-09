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Орещук: «Чалов принял решение уходить и захотел, чтобы ЦСКА заработал какие-то деньги»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о продлении контракта ЦСКА с нападающим клуба Федором Чаловым.

Новое соглашение 25-летнего футболиста с красно-синими рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Чалов принял решение уходить и захотел, чтобы и клуб заработал какие-то деньги. Это мое мнение. Или второй вариант — решили посмотреть, какое дальше будет развитие и какие будут трансферы в клубе. Это все немаловажно. Нужно находиться в клубе, чтобы сказать почему. Вариантов много», — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».

В сезоне-2023/2024 Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

Источник: «Спорт День за Днем»
Роман Орещук
Федор Чалов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
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14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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