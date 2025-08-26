«Оренбург» — «Рубин»: дата и время начала матча РПЛ

«Оренбург» и «Рубин» встретятся в рамках 7-го тура чемпионата России в субботу, 30 августа. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Рубин» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 14:00. Газовик (Оренбург)

По итогам 6-ти туров РПЛ оренбургский клуб набрал шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 10-ю баллами идет на пятой строчке в чемпионате России.

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