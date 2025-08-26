Спортивный юрист рассказал, может ли Сантос сыграть за сборную Бразилии после получения паспорта РФ

Спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную Бразилии после получения российского гражданства в октябре 2024 года.

Если 31-летний футболист сыграет за Бразилию, то снова будет считаться в РПЛ легионером.

«Если у Сантоса есть бразильское гражданство, и он не сыграл ни одного матча за сборную России, то он может выбрать, за какую национальную команду будет выступать. Однако, так как уже было решение ФИФА о выступлении за Россию, ему потребуется получить формальное разрешение играть за Бразилию, но это не сложный и не долгий процесс. После того как он сыграет за сборную Бразилии, он снова станет легионером в РПЛ. Есть критерий, при котором футболист, получая гражданство новой страны, может выступать за ее сборную. Сантос этому критерию удовлетворял. Нет такого, что Сантос при получении российского гражданства в 2024 году должен был отказаться от спортивного гражданства Бразилии», — сказал Зайцев «СЭ».

В сентябре бразильская сборная, которую возглавляет Карло Анчелотти, проведет матчи отбора чемпионата мира-2026 с Чили (5 сентября) и Боливией (10 сентября).