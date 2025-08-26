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Спортивный юрист рассказал, может ли Сантос сыграть за сборную Бразилии после получения паспорта РФ

Константин Белов
Корреспондент

Спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную Бразилии после получения российского гражданства в октябре 2024 года.

Если 31-летний футболист сыграет за Бразилию, то снова будет считаться в РПЛ легионером.

«Если у Сантоса есть бразильское гражданство, и он не сыграл ни одного матча за сборную России, то он может выбрать, за какую национальную команду будет выступать. Однако, так как уже было решение ФИФА о выступлении за Россию, ему потребуется получить формальное разрешение играть за Бразилию, но это не сложный и не долгий процесс. После того как он сыграет за сборную Бразилии, он снова станет легионером в РПЛ. Есть критерий, при котором футболист, получая гражданство новой страны, может выступать за ее сборную. Сантос этому критерию удовлетворял. Нет такого, что Сантос при получении российского гражданства в 2024 году должен был отказаться от спортивного гражданства Бразилии», — сказал Зайцев «СЭ».

В сентябре бразильская сборная, которую возглавляет Карло Анчелотти, проведет матчи отбора чемпионата мира-2026 с Чили (5 сентября) и Боливией (10 сентября).

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Дуглас Сантос
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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П
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