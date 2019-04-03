"Оренбург" обыграл "Крылья Советов"

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата России "Оренбург" выиграл у "Крыльев Советов" (3:1).

У победителей отличились Алексей Сутормин (с пенальти), Силвие Бегич и Михаил Сиваков. У гостей 11-метровый реализовал Рамиль Шейдаев.

"Оренбург" набрал 29 очков и занимает восьмое место. У "Крыльев" 24 очка и 11-я позиция. В следующих матчах "Оренбург" примет "Ахмат", а самарский клуб на выезде сыграет с "Краснодаром".

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Премьер-лига

16-й тур

"Оренбург" - "Крылья Советов" (Самара) - 3:1 (2:1)

Голы: Сутормин, 8 - с пенальти (1:0). Шейдаев, 12 - с пенальти (1:1). Бегич, 17 (2:1). Сиваков, 54 (3:1).

"Оренбург": Фролов, Малых, Бегич, Ойеволе (Сиваков, 46), С.Козлов, Терехов, Сутормин, Мишкич, Бреев, Попович (Афонин, 77), Деспотович (А.В.Козлов, 85).

"Крылья Советов": Рыжиков, Зотов (Антон, 66), Бурлак, Самарджич, Денисов, Самедов, Тимофеев, Шишкин, Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Вучичевич, 82).

Предупреждения: Ойеволе, 11. Зотов, 19. Бурлак, 53. Попович, 70. Антон, 73. Мишкич, 90+1.

Судьи: Кукуян (Сочи). Абусуев (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

3 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".

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