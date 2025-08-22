«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы команд

«Оренбург» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ. Начало игры — в 18.00 мск.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Томпсон, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк.

«Ахмат»: Шелия, Сидоров, Гандри, Ндонг, Богосавац, Келиано, Исмаэл, Касинтура, Самородов, Садулаев, Конате.