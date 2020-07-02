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Opta: Три игрока «Уфы» вошли в команду недели РПЛ

2 июля 2020, 13:44
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«Матч Премьер» в Twitter опубликовал сборную 25-го тура РПЛ по версии Opta Sports. В символическую команду недели вошли три футболиста «Уфы», два игрока ЦСКА, два футболиста «Крыльев Советов» и по одному игроку «Локомотива», «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата».

Вратарь: Александр Беленов («Уфа»).

Защитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Алексей Никитин («Уфа»), Филип Уремович («Рубин»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Уфа»), Артем Тимофеев («Крылья Советов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА).

Нападающие: Максим Глушенков («Крылья Советов»), Одисе Роши («Ахмат»), Маркус Берг («Краснодар»).

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