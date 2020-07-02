Opta: Три игрока «Уфы» вошли в команду недели РПЛ

«Матч Премьер» в Twitter опубликовал сборную 25-го тура РПЛ по версии Opta Sports. В символическую команду недели вошли три футболиста «Уфы», два игрока ЦСКА, два футболиста «Крыльев Советов» и по одному игроку «Локомотива», «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата».

? Сборная 25-го тура по версии #OptaSports



? По итогам двух игровых дней в команду лучших попали футболисты «Уфы», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата». pic.twitter.com/g8jCNPD4VE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 2, 2020

Вратарь: Александр Беленов («Уфа»).

Защитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Алексей Никитин («Уфа»), Филип Уремович («Рубин»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Уфа»), Артем Тимофеев («Крылья Советов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА).

Нападающие: Максим Глушенков («Крылья Советов»), Одисе Роши («Ахмат»), Маркус Берг («Краснодар»).