«Он мне как отец». Евсеев поздравил Ярцева с 72-летием

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новые фотографии в своем Instagram. 44-летний российский специалист поздравил с 72-летием Георгия Ярцева.

«Георгию Ярцеву сегодня 72! Георгий Саныч, здоровья, сил и чтобы ваше нереальное чувство юмора никогда вас не покидало. У «Уфы» следующий матч как раз с «Тамбовом». Остальное скажу при встрече. Ярцев для меня особенный тренер. Единственный, у кого я играл в трех командах: «Спартаке», сборной и «Торпедо». В последние годы виделись не часто, и я в Москве бываю только наездами, и он уехал в другой город по работе. И не случайно ведь, что «Тамбов» вышел в премьер-лигу при нем. Георгий Саныч вообще мастер на чудеса. Не уверен, что можно сказать про кого-то: он мне как отец. И про Ярцева громких слов говорить не буду, он так сам все знает. Он мне как Ярцев! Очень дорогой и важный человек!» — подписал фотографии Евсеев.

Ярцев является вице-президентом «Тамбова».