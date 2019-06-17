Олич заявил, что готов работать тренером в России

Помощник главного тренера сборной Хорватии​, экс-форвард ЦСКА Ивица Олич заявил, что готов поработать в одном из клубов чемпионата России.

– Сначала я должен закончить курсы, в этом году я начинаю обучение на лицензию Pro, – цитирует Олича ТАСС. – Когда закончу, это будет уже после чемпионата Европы, тогда смогу думать о том, чтобы однажды самому начать тренировать команду. Мне еще надо учиться, нужно время.

​Россия – это страна, в которой я как игрок выиграл практически все, что возможно. Через 12 лет вернулся, начав работать как тренер, дошел до финала чемпионата мира, поэтому могу сказать, что Россия – удачная для меня страна. Если будет возможность, уверен, что приму предложение о работе в одном из российских клубов.

Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 гг. В составе армейского клуба 39-летний хорват стал трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА.