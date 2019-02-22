Ольга Голодец: "Мы задаем тон в мировом футболе"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Ольга Голодец заявила, что Россия задает тон в мировом футболе после проведения домашнего чемпионата мира-2018.

– Очень внятная, очень четкая развития футбола, – сказала Голодец журналистам. – Это программа созвучна с тем, что заявляют наши международные коллеги. Это очень важно, потому что Росси сегодня в полный голос заявляет о себе как о важнейшем игроке на международной арене. В этом смысле поддержка от УЕФА и ФИФА очень важна. Сегодня России не просто лидер, мы в некоторой степени задаем тон в мировом футболе, особенно после чемпионата мира. У нас совершенно другой статус в этой среде. Те идеи, которые сегодня предлагаются, это хороший, верный эффект, который и правительство собирается поддерживать. Уверена, что коллеги справятся. (Александр Рогулев)