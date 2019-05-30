Олег Кононов: "Уверен, на турнире в Австрии нас ждут интересные игры"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что на летнем турнире в Австрии с участием клубов РПЛ будут проведены интересные игры. В соревновании также примут участие ЦСКА, "Ростов" и "Краснодар".

- Зимой "Спартак" участвовал в аналогичном турнире в Катаре, - приводятся слова Кононова в релизе "Матч ТВ". - Тогда мы остались довольны организацией и уровнем соревнований. Тем более нам удалось занять первое место. Уверен, в Австрии нас ждут интересные игры.

Напомним, "Спартак" стал победителем аналогичного зимнего турнира, в котором также выступили "Зенит", "Ростов" и "Локомотив".

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