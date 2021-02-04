Депутат Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» отреагировал на новость о переизбрании Дюкова президентом Российского футбольного союза (РФС).

«На сегодняшний день трудно найти кандидатуру лучше, — сказал Дюков «СЭ». — Нет человека, который мог бы заниматься нашим футболом и одновременно привлекать средства для его развития. Привлечение средств, в первую очередь, заключение контрактов с потенциальными спонсорами — это компетенция руководителя футбольного союза. Это оптимальное решение, могу только пожелать Александру Дюкову успехов».

Дюков заявил, что не видит прямой связи между руководителем РФС и результатами на международной арене.

«На мой взгляд, фигура, которая стоит на посту руководителя РФС особого влияния на результаты клубов и сборной не оказывает. РФС занимается развитием футбола: детский и юношеский спорт, вопросы финансирования. Если сборная едет в какую-либо страну, РФС должен ее разместить, найти базу, организовать перелет. Игра зависит от главного тренера, игроков подбирает тоже он. Вы думаете, что Дюков позвонит Гинеру, Миллеру или Белозерову и скажет, чтобы «Локомотив», ЦСКА выходили в плей-офф Лиги Чемпионов? Такого не бывает. Дюков не имеет влияния на политику клубов», — добавил Лебедев.

Сегодня, 4 февраля, Александр Дюков на внеочередной конференции РФС был переизбран президентом Российского футбольного союза. Срок полномочий Дюкова составит 4 года.

(Владимир Пушкарев)