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Сегодня, 10:10

Ларин — об игре Зиньковского в «Спартаке»: «Не полностью оправдал ожидания»

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

— Появляется информация, что Зиньковский может уйти из «Спартака»...

— Все видят, что у него какая-то проблема, скорее всего, она началась после кубкового матча против «Динамо», когда при счете 1:0 он вышел на замену и прямо на глазах у Станковича сделал несколько неудачных действий, в итоге была ничья, и после этого произошел какой-то надлом у тренера и футболиста. Что-то у них, наверное, есть, большего не знаю. Во-первых, всем своим воспитанниками говорю одну вещь: «Причину любых неудач надо искать только в себе». Я, конечно, мог бы сказать, что ему надо сменить команду, но не знаю — жизнь покажет правильно это или нет. Как по мне, могут быть какие-то случаи, в которых он может поменять мнение тренера и перевернуть его в свою пользу. Потому что надо быть честным, последние матчи в которых он выходил, нельзя сказать, что он сыграл в них очень удачно.

— Он уже не первый год в «Спартаке», но нельзя сказать, что он полностью оправдал ожидания, почему так получается?

— Да, наверное, можно сказать, что он не полностью оправдал ожидания. С чем это связано, сложно сказать. Наверное, конкуренция выше, чем была в условных «Крыльях Советов». Как говорил сам Антон, когда играл в Самаре: «Мне становится здесь уже неинтересно, потому что, как бы я ни сыграл, Игорь Витальевич все равно поставит меня в состав, поэтому я хочу идти туда, где будет конкуренция». Ну вот, ушел.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел за «Спартак» 13 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

Александр Абустин

Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Николай Ларин
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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