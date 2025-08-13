Массалыга — о матче с «Зенитом»: «Нам нужно реабилитироваться за последние результаты»

Нападающий «Спартака» Никита Массалыга прокомментировал предстоящий матч против «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

«Будем максимально готовиться к «Зениту», разберем их на теории. Постараемся подойти в полной готовности к этому матчу. Нам нужно реабилитироваться за последние результаты. Мы уверены, что сможем обыграть «Зенит», как и любого другого соперника», — цитирует футболиста Legalbet.ru.

Матч между командами состоится 16 августа на «Лукойл Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.