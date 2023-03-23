Нигматуллин: «Мне кажется, что никакой тренер не сможет спасти «Торпедо»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

«Мне кажется, что никакой тренер не сможет спасти «Торпедо». Талалаев очень хороший специалист, который умеет решать задачи. Но сейчас он попал в тупик. Чем раньше стороны бы расстались, тем лучше было бы для всех. Он многое пытался сделать для этой команды, но, видимо, все очень плохо. Прежде всего это вина футбольного клуба, а не главного тренера», — цитирует «Чемпионат» Нигматуллина.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.