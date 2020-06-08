«Ничего нового». Реакция дочери Михаила Ефремова на аварию с его участием

Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы. Его дочь отреагировала на ДТП в сториз своего Instagram.

— Впрочем, ничего нового, — написала дочь Ефремова. — Когда играешь себе спокойно в «Симс» и тут сообщение от ТАСС: «Твой батя чуть только что не разбился на автомобиле. Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.