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«Ничего нового». Реакция дочери Михаила Ефремова на аварию с его участием

8 июня 2020, 23:34
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Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы. Его дочь отреагировала на ДТП в сториз своего Instagram.

— Впрочем, ничего нового, — написала дочь Ефремова. — Когда играешь себе спокойно в «Симс» и тут сообщение от ТАСС: «Твой батя чуть только что не разбился на автомобиле. Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.

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