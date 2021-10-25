«В ворота хорошо бы встать голкиперу». Актер Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение после поражения красно-белых в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).

«В ворота хорошо бы встать голкиперу

По правилам, такое позволительно.

А не парнишке во вратарском свитере

С повадками внимательного зрителя.

Еще бы кто-то рассказал Рассказову —

Оправдываться так нельзя решительно.

Он разве не предатель многоразовый,

Предавший всуе миллионы зрителей.

Руй ставит их, и не считает глупостью.

Не он виновен — игроки беспомощны.

А может он так борется со скупостью?

Икры не дали — кушайте позорище?

Хозяин «Спартака», пускай не в теме я,

Но допускать в игру нельзя вредителей.

Пускай играет дубль с академией,

А не машин престижнейших водители.

Что будет дальше — поглядим и вытерпим.

Врагов не кормят жалобными стонами.

Когда вы 5:1 имели в Питере,

То в этот год мы стали чемпионами».

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Москвичи с 17 очками занимают седьмое место в РПЛ, петербуржцы с 26 очками — на первой строчке.