«В ворота хорошо бы встать голкиперу». Актер Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака»
Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение после поражения красно-белых в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).
«В ворота хорошо бы встать голкиперу
По правилам, такое позволительно.
А не парнишке во вратарском свитере
С повадками внимательного зрителя.
Еще бы кто-то рассказал Рассказову —
Оправдываться так нельзя решительно.
Он разве не предатель многоразовый,
Предавший всуе миллионы зрителей.
Руй ставит их, и не считает глупостью.
Не он виновен — игроки беспомощны.
А может он так борется со скупостью?
Икры не дали — кушайте позорище?
Хозяин «Спартака», пускай не в теме я,
Но допускать в игру нельзя вредителей.
Пускай играет дубль с академией,
А не машин престижнейших водители.
Что будет дальше — поглядим и вытерпим.
Врагов не кормят жалобными стонами.
Когда вы 5:1 имели в Питере,
То в этот год мы стали чемпионами».
«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Москвичи с 17 очками занимают седьмое место в РПЛ, петербуржцы с 26 очками — на первой строчке.
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