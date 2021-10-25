Вратарь «Зенита» Сланислав Крицюк прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Великолепная победа! Всех с прекрасной игрой!» — написал Крицюк в Instagram.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Спартак» с 17 очками идет на 7-й позиции.