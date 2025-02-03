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Наумов: «Не стал бы продавать Сильянова в «Зенит» именно сейчас»

Даниил Аршавский
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход защитника железнодорожников Александра Сильянова в «Зенит».

«В данной ситуации всё зависит от финансового положения в клубе. Если оно не напряжённое, то я бы не стал продавать Сильянова именно сейчас. Сейчас важно сохранить тот состав, который наигрывал Галактионов. Может быть, Тикнизяна я бы согласился продать, если бы было хорошее предложение», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Сильянов не отметился результативными действиями за 24 матча в составе «Локомотива» во всех турнирах. «Зенит» ведет переговоры по переходу 23-летнего защитника.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
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 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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