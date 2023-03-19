Комличенко: «В чем проблема «Ростова» в этом году? В мастерстве»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о главной проблеме команды в 2023 году.

— Команда сегодня повторила рекорд по количеству пенальти за чемпионат. Как вам кажется, почему именно в этом сезоне «Ростов» так часто бьет с точки?

— Не знаю. Стечение обстоятельств. Я особо на эту тему не думал, рекорды мы не обсуждали. Рекорд есть — окей.

— Видно, что ты недоволен сегодняшней игрой. Расскажи об этом.

— А что, было незаметно?

— Заметно.

— Не забил, да и играли не очень, должны были реализовывать свое преимущество.

— В чем проблема «Ростова» в этом году?

— В мастерстве, наверно. Что еще?

— Мастерство не может уйти за несколько месяцев.

— У нас была хоть одна легкая игра?

— Не могу так сходу вспомнить.

— Ну вот. Надо прибавлять в мастерстве и вообще о втором месте забыть, не думать, что мы сейчас на втором и якобы в порядке.

— Ты не считаешь, что это заслуженное место для «Ростова»?

— Это другой вопрос. Я не про это. Может, по каким-то аспектам мы заслуживаем, но по игре — просто не надо думать, о том, что мы на втором месте. Это надо убрать из головы.