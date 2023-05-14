Даса высказался об увольнении Йокановича из «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.

— Не знал, что главный тренер уволен. Но мы играли очень плохо, так что это не удивительно, — сказал Даса.

В матче 27-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Ахмату» (0:3). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками. «Ахмат» — пятый с 46 баллами.