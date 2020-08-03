Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» прокомментировал высказывание Романа Широкова об участии чиновника в организации трансферов.

— Широков чуть ли не прямо намекнул на ваше участие в агентской деятельности: «Вот сейчас Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов, учитесь, как надо работать. Будет трансферное окно — будет решать, а пока сами пусть разбираются». Почему тогда не отреагировали и никуда не подали?

— А на что тут реагировать?

— «Будет трансферное окно — будет решать». По-моему, намек крайне прозрачный.

— Роман выразился завуалированно, и пусть это останется на его совести. Вы знаете, что в свое время я прошел все ступени при расследовании моего участия в агентской деятельности (инициированного футболистом Евгением Левченко. — Прим. И.Р.). Вплоть до Спортивного арбитражного суда в Швейцарии, который в 2014 году прекратил рассмотрение этого дела, потому что для него не было никаких оснований. (Игорь Рабинер)

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