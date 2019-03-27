Наиль Умяров: "Болею за "Спартак". Это с детства"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров в интервью "СЭ" рассказал о своих клубных предпочтениях. Он также назвал своих футбольных кумиров.

– Вы родились в Сызрани, городе на Волге в Самарской области. Расскажите о своем детстве. Какие воспоминания остались из того времени?

– Детство очень быстро прошло, постоянные тренировки. Когда был в детском саду, все ложились спать, а я уходил на тренировку и больше не возвращался. В школе было также – до обеда учился, потом уходил на тренировку. И так постоянно, каждый день. Потом в 9 лет меня пригласили в академию Коноплева в Тольятти. Играл там ровно год, а после этого уже позвали в "Чертаново".

– Когда пошли в футбол?

– Пинать мяч начал практически с самого рождения. У меня отец занимался футболом на любительском уровне. В детстве – с двух-трех лет – я ходил на игры, мячи пинал. А в секцию записали в 5 лет. Там были ребята на 2-3 года старше.

– То есть вашей любви к футболу поспособствовал отец?

– Да.

– Кто у вас был первым тренером? Общаетесь с ним сейчас?

– Первым тренером и у меня, и у отца был один и тот же человек – Виталий Захарович Вечкин. Мы с отцом постоянно с ним на связи, стараемся не теряться. Отец с ним созванивался недавно, он передавал мне большой привет. Конечно, рад за меня!

– Был ли у вас футбольный кумир в детстве?

– В детстве – Рональдинью, Роналдо. А со временем, когда уже определился с позицией, больше нравился Иньеста. На данный момент ориентир – Бускетс. Модрич тоже очень нравится. То есть в основном, игроки центральной линии. У них есть все важные качества: видение поля, культура паса, руководство командой.

– За какую команду болеете?

– Если говорить о зарубежных командах, то нравится "Барселона". А так, безусловно, "Спартак". Это с детства. (Екатерина Потапова)

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