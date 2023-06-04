Нагорных: «Понимал, что мы должны выходить из ситуации, в которой «Локомотив» не должен быть»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона для железнодорожников.

«Сезон крайне сложный для «Локомотива», — сказал Нагорных «СЭ». — Мы с вами беседовали перед возобновлением чемпионата. Было очень много вопросов. Перед клубом стояло очень много неизвестных. Кто-то критиковал наши приобретения в межсезонье. Начиная от главного тренера, заканчивая игроками. Была сделана очень ответственная, но быстрая работа. Я прекрасно понимал, что из этой ситуации мы должны выходить. Из ситуации, в которой «Локомотив» не должен был быть. Мы пригласили Михаила Галактионова. Мы выждали долго и терпеливо окончание первого круга, хотя могли сделать это раньше. Мы тоже потеряли определенные очки на этом. Мы все сделали правильно, по-спортивному, по-человечески. Он закончил первый круг в «Нижнем Новгороде», и только после этого перешел в «Локомотив». Мы укрепились Сергеем Пиняевым, Ильей Лантратовым, Максимом Глушенковым, Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым. Плюс Херман Конти в защите. Думаю, что это были правильно сделанные приобретения».

Нагорных также отметил работу «Локомотива» на зимних сборах.

«Игра «Локомотива» преобразилась во втором круге. Громадную работу команда проделала на сборах. Я рад, что ребята смогли переварить эту работу, адаптироваться к тем задачам, которые ставятся главным тренером. Мы видим, что практически до конца сезона этой базы хватило команде для того, чтобы бы бежать, играть, бороться, биться все девяносто с лишним минут матча», — добавил Нагорных.

«Локомотив» занял 8-е место по итогам сезона РПЛ-2022/23, набрав 45 очков.