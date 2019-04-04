На концерты какой группы ходит Юрий Семин? Ответ вас удивит

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своих предпочтениях в кино и музыке. По словам специалиста, он любит слушать группу "Ленинград" и даже был на ее концертах в Москве.

– Я посмотрел "Зеленую книгу", мне очень понравилось, – сказал Семин в интервью YouTube-каналу Commandos. – Не зря ему дали главный приз (Семин имеет в виду "Оскар" за лучший фильм года. – Прим. "СЭ"). Сейчас спортивные хорошие фильмы. Очень понравилось "Движение вверх", я с удовольствием посмотрел его в кинотеатре. Пошел с внучкой, ей тоже понравилось, хотя она баскетбол не очень хорошо знает. Очень понравился про Харламова фильм – "Легенда номер 17". Я много общего нашел у актера с Валерием.

– Какую музыку вы слушаете?

– Мне нравится радиостанция "Серебряный дождь". Есть у них музыкальный час… Где они их подбирают, мне очень нравится. И модерн, и классика. Подбор просто высочайшего уровня. Еще нравится группа "Ленинград", я даже на их концерты хожу, когда они в Москве бывают. Нравится Сергей не только как руководитель, но и как артист.

– Не смущает, что много мата?

– Немного смущает, но он так хорошо ругается, что получаешь удовольствие (смеется).