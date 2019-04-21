Мурад Мусаев: "Если бы знал, как все сложится, работал бы в букмекерской конторе"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от "Зенита" (2:3) в матче 24 тура российской премьер-лиги, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Петербужцы забили победный мяч в добавленное время. Отставание "Краснодара" от "Зенита" в таблице РПЛ составляет 9 очков.

– Какие теперь шансы у "Краснодара" на чемпионство?

– За чемпионство трудно уже побороться.

– Все решающие матчи – и в чемпионате, и в Лиге Европы – были проиграны "Краснодаром" на последних минутах. Это морально не сломает команду?

– Думаю, что нет. Даже уверен. Каждая игра – это новая игра, нельзя предугадать, что произойдет в ней. Если бы я знал, как все сложится, я бы работал в букмекерской конторе.