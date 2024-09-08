Мухин впервые сыграл за ЦСКА после травмы

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сыграл в тренировочном матче против молодежки армейцев, сообщает пресс-служба московского клуба.

«С возвращением, Муха! Рады вновь видеть тебя на поле», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года 22-летний хавбек получил разрыв передней крестообразной связки в матче против «Рубина» (0:0).

Мухин выступает за ЦСКА с 2021 года. Его контракт с армейцами рассчитан до конца сезона-2025/26.