Ларин назвал Глушенкова лучшим игроком текущего сезона РПЛ
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался о признании полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком первого отрезка сезона РПЛ.
«Согласен, с тем что он был лучший в прошлом месяце. Глушенков забил в пяти матчах 7 голов, хорошо играл. Батраков тоже неплохо смотрелся. В целом, можно было любому из них давать», — сказал Ларин «СЭ».
На счету игрока 5 сыгранных игр, в которых он отметился 7-ю забитыми мячами и 1-й голевой передачей.
Александр Абустин
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|15
|
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|
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|
6
|Динамо
|7
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|
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|
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|
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|2
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|5
|
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|0
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16
|Факел
|7
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|13.09
|20:15
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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