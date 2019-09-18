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Московское «Динамо» отреагировало на смерть Риксена

18:05
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Московское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена. Голландец скончался в среду, 18 сентября, на 44-м году жизни после продолжительной болезни.

— Умер Фернандо Риксен... Достойный футболист и очень сильный человек. Общая потеря для футбола без клубной принадлежности. Наши соболезнования родным и близким, — говорится в Twitter «Динамо».

В «Зените» Риксен выступал с 2006 по 2008 годы. За это время голландец выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА.

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