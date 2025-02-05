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Миралем Пьянич: «У меня потрясающая жизнь в Москве, это один из лучших городов мира»

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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич назвал Москву одним из лучших городов мира.

«У меня потрясающая жизнь в Москве, я изучил город, мне все нравится, — приводит «РБ Спорт» слова Пьянича. — До этого я лишь два раза был в Москве, когда играл против «Локомотива» и ЦСКА. Очень красивый город, и, честно говоря, меня это удивило. Москва, конечно же, один лучших городов мира. Я счастлив в ЦСКА, люди любезны ко мне, помогают адаптироваться ко всему новому».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. На счету 34-летнего футболиста 1 голевая передача в 11 матчах за красно-синих. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

Источник: РБ Спорт
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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