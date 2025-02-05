Миралем Пьянич: «У меня потрясающая жизнь в Москве, это один из лучших городов мира»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич назвал Москву одним из лучших городов мира.

«У меня потрясающая жизнь в Москве, я изучил город, мне все нравится, — приводит «РБ Спорт» слова Пьянича. — До этого я лишь два раза был в Москве, когда играл против «Локомотива» и ЦСКА. Очень красивый город, и, честно говоря, меня это удивило. Москва, конечно же, один лучших городов мира. Я счастлив в ЦСКА, люди любезны ко мне, помогают адаптироваться ко всему новому».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. На счету 34-летнего футболиста 1 голевая передача в 11 матчах за красно-синих. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон.