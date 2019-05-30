Милое фото: Ракицкий отдыхает с семьей

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий опубликовал в Инстаграме фото семейного отдыха.

- Самый лучший отдых для меня - это отдых со своей семьей, - написал футболист в Инстаграме.

Ракицкий стал чемпионом России в составе "Зенита". Кроме того, защитник тал первым футболистом в истории, который в один год выиграл как чемпионат России, так и чемпионат Украины с "Шахтером".

29-летний Ярослав Ракицкий в завершившемся сезоне провел 16 матчей за "Зенит" и забил три мяча.

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