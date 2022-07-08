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Сегодня, 21:21

Титов — об Абаскале: «Хочется, чтоб у него получилось»

Егор Титов поделился мнением о Гильермо Абаскале
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о новом тренере команды Гильермо Абаскале.

— Что скажете о тренере?

— Я его не знаю. Сегодня улетали вместе. Оказалось, что улетал «Спартак» и мы улетали вместе с ними. У нас была разница в полчаса. Нас познакомили. Приятный, очень вежливый молодой мужчина, который намного меньше нас и по росту, и по возрасту. Хочется, чтоб у него получилось, потому что «Спартак» должен быть сильным.

Первый официальный матч с новым тренером красно-белые проведут 9 июля. Команда сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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