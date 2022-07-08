Титов — об Абаскале: «Хочется, чтоб у него получилось»
Егор Титов поделился мнением о Гильермо Абаскале
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о новом тренере команды Гильермо Абаскале.
— Что скажете о тренере?
— Я его не знаю. Сегодня улетали вместе. Оказалось, что улетал «Спартак» и мы улетали вместе с ними. У нас была разница в полчаса. Нас познакомили. Приятный, очень вежливый молодой мужчина, который намного меньше нас и по росту, и по возрасту. Хочется, чтоб у него получилось, потому что «Спартак» должен быть сильным.
Первый официальный матч с новым тренером красно-белые проведут 9 июля. Команда сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
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|Краснодар
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5
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|Ахмат
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10
|Спартак
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|Н. Новгород
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13
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|Торпедо
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15
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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