«Краснодар» поблагодарил болельщиков, посетивших товарищеский матч против «Ростова». На трибунах присутствует 12 657 болельщиков.

В стартовом составе гостей вышел бывший игрок «быков» Павел Мамаев, для которого эта встреча стала первой после УДО из тюрьмы.