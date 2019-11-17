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Матч «Краснодар» — «Ростов» посетили больше 12 тысяч человек

17:23
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«Краснодар» поблагодарил болельщиков, посетивших товарищеский матч против «Ростова». На трибунах присутствует 12 657 болельщиков.

В стартовом составе гостей вышел бывший игрок «быков» Павел Мамаев, для которого эта встреча стала первой после УДО из тюрьмы.

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