Масалтин рассказал, что думает о паспорте болельщика

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о паспорте болельщика (Fan ID).

«Я живу в Белгороде, поэтому Fan ID не делал, но если буду в Москве, то подумаю над этим. Но мое мнение по этому решению отрицательное. Нельзя человека заставлять делать такие документы. «Зенит», например, решил разыграть автомобиль среди тех, кто сделал этот паспорт. Я считаю, что это глупости какие-то. Заставлять таким образом делать паспорт неправильно, да и преждевременно вообще внедрять такую систему, если уже ее и решили ввести. Мы живем в непростое время и нужно сделать так, чтобы человек стремился на стадион. Для этого нужно повысить уровень игры и сделать поход на игру как можно проще. Почему на футболе есть Fan ID, а на хоккее его нет?» — цитирует Масалтина «РБ Спорт».

С 1 января 2023 года система Fan ID начнет работать на всех стадионах чемпионата России по футболу.