Маркус Берг: «Перед игрой мы были уверены, что обыграем «Ростов»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал ничью с «Ростовом» (2:2) в 15-м туре чемпионата России. До конца основного времени матча краснодарцы проигрывали со счетом 0:2.

— Тяжело анализировать матч по горячим следам, — цитирует РИА Новости Берга. — В первом тайме нам пришлось тяжело: «Ростов» забил два мяча. Возможно, им больше везло, чем нам. Сложно сказать. Во второй половине мы играли лучше, создали много моментов, чтобы забить. В конце игры забили два важных мяча, сравняли счет и заслужили одно очко. Хотя перед игрой мы были уверены, что обыграем «Ростов».

К перерыву мы уступали в счете 0:2. Во втором тайме ребята приложили все усилия, чтобы счет сравнять. Мы показали, что «Краснодар» — морально сильная команда, и показали болельщикам, что они не зря пришли сегодня и болели за нас. Мы знали, что у «Ростова» отличный подбор игроков. Они использовали свои сильные стороны — игру на контратаках. Это не стало для нас сюрпризом.