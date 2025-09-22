Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Давно не было таких игроков, как Глушенков и Луис Энрике»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

— «Зенит» победил заслуженно. Сказалось очень высокое исполнительское мастерство отдельных игроков при реализации моментов. Имею в виду прежде всего Глушенкова и Луиса Энрике. Давно таких футболистов в «Зените» не было. Они резко выделялись на общем фоне.

В целом гости с Кордобой справились. У него мало что получилось. Правда, самый дебют встречи сине-бело-голубые почему-то проспали... Батчи бил практически из убойной позиции! Адамов спас.

Все-таки есть у «Зенита» пока такая нехорошая тенденция: заторможенность в обороне, потеря концентрации на первых минутах. Даже на первых секундах. Ну что поделать... Зато потом защитники довольно собранно сыграли, в том числе и Эракович. Первые 15 минут подопечным Семака было непросто. Но затем постепенно они игру выровняли и лучше распорядились своими шансами, — сказал Орлов.

«Зенит» после победы над «Краснодаром» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ.