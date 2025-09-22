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Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Давно не было таких игроков, как Глушенков и Луис Энрике»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

— «Зенит» победил заслуженно. Сказалось очень высокое исполнительское мастерство отдельных игроков при реализации моментов. Имею в виду прежде всего Глушенкова и Луиса Энрике. Давно таких футболистов в «Зените» не было. Они резко выделялись на общем фоне.

В целом гости с Кордобой справились. У него мало что получилось. Правда, самый дебют встречи сине-бело-голубые почему-то проспали... Батчи бил практически из убойной позиции! Адамов спас.

Все-таки есть у «Зенита» пока такая нехорошая тенденция: заторможенность в обороне, потеря концентрации на первых минутах. Даже на первых секундах. Ну что поделать... Зато потом защитники довольно собранно сыграли, в том числе и Эракович. Первые 15 минут подопечным Семака было непросто. Но затем постепенно они игру выровняли и лучше распорядились своими шансами, — сказал Орлов.

«Зенит» после победы над «Краснодаром» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;гостевой победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Краснодаром&raquo; (2:0).«Глушенков — лучший россиянин в РПЛ. Соболев не справился с Торменой». Орлов о матче «Краснодар» — «Зенит»

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ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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