Мануэл Фернандеш: "Я ни с кем не подписывал контракт"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал информацию о том, что он согласовал контракт с турецким "Гёзтепе".
– Турция? Нет, я ни с кем не подписывал контракт, – сказал Фернандеш "СЭ".
Контракт 33-летнего португальца с "Локомотивом" истекает в июня. В сезоне 2018/19 он сыграл в 29 матчах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. (Юлия Яковлева)
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