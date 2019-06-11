Мануэл Фернандеш: "Я ни с кем не подписывал контракт"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал информацию о том, что он согласовал контракт с турецким "Гёзтепе".

– Турция? Нет, я ни с кем не подписывал контракт, – сказал Фернандеш "СЭ".

Контракт 33-летнего португальца с "Локомотивом" истекает в июня. В сезоне 2018/19 он сыграл в 29 матчах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. (Юлия Яковлева)

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