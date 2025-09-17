Сычев: «У нас, как говорится, сегодня одно, а завтра в небесной лиге»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможности введения потолка зарплат в РПЛ.
«Мне кажется, нужно смотреть финансовую составляющую. В разных лигах у нас разные финансовые возможности. РПЛ? Трудно сравнивать. У каждого клуба свои возможности, которые могут меняться год от года. Если они будут регулируемые, тогда у тебя есть долгосрочная перспектива. А у нас, как говорится, сегодня одно, а завтра в небесной лиге. Поэтому трудно строить какие-то долгие стратегии. Пока это спорная история», — сказал Сычев «СЭ».
11 сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об отказе вводить потолок зарплат в российском футболе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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