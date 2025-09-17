Сычев: «У нас, как говорится, сегодня одно, а завтра в небесной лиге»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможности введения потолка зарплат в РПЛ.

«Мне кажется, нужно смотреть финансовую составляющую. В разных лигах у нас разные финансовые возможности. РПЛ? Трудно сравнивать. У каждого клуба свои возможности, которые могут меняться год от года. Если они будут регулируемые, тогда у тебя есть долгосрочная перспектива. А у нас, как говорится, сегодня одно, а завтра в небесной лиге. Поэтому трудно строить какие-то долгие стратегии. Пока это спорная история», — сказал Сычев «СЭ».

11 сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об отказе вводить потолок зарплат в российском футболе.