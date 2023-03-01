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Сегодня, 14:45

Малафеев допустил, что Дзюбе требуется помощь психиатра: «Некоторые его высказывания неадекватные»

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вячеслав Малафеев.
Фото Кристина Коровникова, «СЭ»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание форварда Артема Дзюбы о том, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не переехал в Петербург.

По словам Дзюбы, Малафеев заблокировал переход Захаряна в «Зенит» из-за того, что у игрока «неправильный агент».

«Что касается высказываний Артема по Захаряну — Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же в свою очередь был еще действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году. Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в «Динамо». В очередной раз убеждаюсь в том, что у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Некоторые его высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра. Артем делает все для того, чтобы он остался в памяти поклонников футбола не как хороший футболист, а как, мягко говоря, «сказочник», — сказал Малафеев «СЭ».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего россиянина в 15 миллионов евро, летом 2022 года футболист был близок к переходу в «Челси».

Арсен Захарян
Артем Дзюба
Вячеслав Малафеев
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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