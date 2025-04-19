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Сегодня, 13:25

Максименко пропустит матч «Спартака» с «Акроном» из-за повреждения

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что вратарь команды Александр Максименко продолжает восстанавливаться после повреждения, поэтому не сможет сыграть в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном».

— Максименко восстанавливается после повреждения, полученного в прошлом матче.

Максименко столкнулся с одноклубником Срджаном Бабичем в матче первого этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0), который состоялся 15 апреля. После столкновения оба игрока смогли продолжить встречу.

«Спартак» на выезде встретится со «Акроном» 19 апреля. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

Александр Максименко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 2 1
Никита Глушков

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Данила Прохин

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