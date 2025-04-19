«Акрон» — «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ

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«Акрон» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ.

За красно-белых дебютирует голкипер Илья Помазун.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.

«Спартак»: Помазун, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 14.30 по московскому времени.