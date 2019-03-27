Максименко, Глушенков и Ломовицкий вернулись в расположение "Спартака"

Голкипер Александр Максименко, а также полузащитники Максим Глушенков и Александр Ломовицкий вернулись в "Спартак" из расположения молодежной сборной России, сообщает официальный сайт москвичей.

– Кроме того, в общей группе тренировался защитник Георгий Джикия. Накануне он работал индивидуально и восстанавливал силы после выступления за национальную команду России. Завтра, 28 марта, к занятиям с командой присоединятся защитник Павел Маслов и хавбек Наиль Умяров, которые играли за юношескую сборную России, составленную из игроков 2000 года рождения, – написано в заявлении пресс-службы красно-белых.

Следующий матч "Спартак" проведет в гостях против "Ахмата" в рамках 21-го тура чемпионата России 30 марта, начало – 16.30 (мск).

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