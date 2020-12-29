«Маккаби» отказался продавать своего капитана в ЦСКА

Лидер чемпионата Израиля «Маккаби» Хайфа опубликовал на своем официальном сайте сообщение о предложении со стороны ЦСКА по капитану команды Нете Лави.

Сообщается, что российский клуб сделал «Маккаби» официальное предложение по 24-летнему футболисту — взять в аренду до окончания сезона с дальнейшей возможностью выкупа. Однако данное предложение было отклонено. В заявлении говорится, что перед клубом стоят важные задания на остаток сезона.

24-летний опорный полузащитник Нета Лави в текущем сезоне провел 16 матчей за «Маккаби» во всех турнирах.

По утверждению информированного источника в хайфском «Маккаби», сумма трансфера за Лави, предложенная ЦСКА, составила 2 миллиона евро, с зарплатой в 800 тысяч евро в сезон самому футболисту — при нынешнем окладе в 180 тысяч.

(Эли Швидлер)