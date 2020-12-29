РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Маккаби» отказался продавать своего капитана в ЦСКА

16:35
Нета Лави (справа). Фото AFP
Нета Лави (справа). Фото AFP
Теги:

Лидер чемпионата Израиля «Маккаби» Хайфа опубликовал на своем официальном сайте сообщение о предложении со стороны ЦСКА по капитану команды Нете Лави.

Сообщается, что российский клуб сделал «Маккаби» официальное предложение по 24-летнему футболисту — взять в аренду до окончания сезона с дальнейшей возможностью выкупа. Однако данное предложение было отклонено. В заявлении говорится, что перед клубом стоят важные задания на остаток сезона.

24-летний опорный полузащитник Нета Лави в текущем сезоне провел 16 матчей за «Маккаби» во всех турнирах.

По утверждению информированного источника в хайфском «Маккаби», сумма трансфера за Лави, предложенная ЦСКА, составила 2 миллиона евро, с зарплатой в 800 тысяч евро в сезон самому футболисту — при нынешнем окладе в 180 тысяч.

(Эли Швидлер)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир