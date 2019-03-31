Магомед Адиев: "Наверное, "Анжи" испытывает самые большие трудности среди всех команд РПЛ"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем 21-го тура премьер-лиги против "Краснодара" заявил, что его клуб, вероятно, испытывает самые большие трудности среди всех участников чемпионата России.

- Как мы добирались до Краснодара? Нормально, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Спасибо "Краснодару", что они предоставили нам автобус. Три с половиной часа из Ростова - и мы в Краснодаре. Как будем добираться после матча? У каждого клуба есть определенные трудности. У нас, наверное, самые большие среди всех в РПЛ. Не хотел бы заострять на этом внимание. Мы должны говорить о футболе.

Любая боевая единица для нас очень важна и нужна. Кулик и Ахъядов особенно. Они добавят нам класса и определенной динамики. Мы их ждали. Рады, что они есть.

"Анжи" занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 18 очков.

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