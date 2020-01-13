«Локомотив» продлил контракт с Коломейцевым

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хавбеком Александром Коломейцевым. Новое соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до лета 2020 года.

?? Саша с нами!

«Локомотив» продлил контракт с Александром Коломейцевым до лета 2020 года. На счету полузащитника более ста матчей в составе нашей команды.



Подробнее: https://t.co/7GevwZ800X pic.twitter.com/N4s6KOipZv — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2020

Коломейцев выступает за «Локо» с 2015 года. В составе красно-зеленых он становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, один раз — Суперкубок.

В текущем сезоне Коломейцев провел 15 матчей за «Локо» и забил 1 гол.