«Локомотив» продлил контракт с Коломейцевым
20:42
«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хавбеком Александром Коломейцевым. Новое соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до лета 2020 года.
?? Саша с нами!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2020
«Локомотив» продлил контракт с Александром Коломейцевым до лета 2020 года. На счету полузащитника более ста матчей в составе нашей команды.
Подробнее: https://t.co/7GevwZ800X pic.twitter.com/N4s6KOipZv
Коломейцев выступает за «Локо» с 2015 года. В составе красно-зеленых он становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, один раз — Суперкубок.
В текущем сезоне Коломейцев провел 15 матчей за «Локо» и забил 1 гол.
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