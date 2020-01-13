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«Локомотив» продлил контракт с Коломейцевым

20:42
Александр Коломейцев (в центре). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Коломейцев (в центре). Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хавбеком Александром Коломейцевым. Новое соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до лета 2020 года.

Коломейцев выступает за «Локо» с 2015 года. В составе красно-зеленых он становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, один раз — Суперкубок.

В текущем сезоне Коломейцев провел 15 матчей за «Локо» и забил 1 гол.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21593

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