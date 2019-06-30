"Локомотив" попрощался с Виталием Денисовым

"Локомотив" в своем официальном Твиттере опубликовал прощальное видео, посвященное экс-защитнику команды Виталию Денисову. 32-летний игрок 20 июня перешел в "Рубин".

- Виталя! Наш Тор! Яркий, позитивный, отзывчивый в жизни, но жесткий, неуступчивый, опасный на поле. С тобой было круто! Спасибо за все и не забывай! - говорится в сообщении.

Виталя! Наш Тор!

Яркий, позитивный, отзывчивый в жизни, но жесткий, неуступчивый, опасный на поле.

🙌🏻 С тобой было круто! Спасибо за всё и не забывай! pic.twitter.com/sC1gkbwr1E — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

Денисов выступал за "Локомотив" с 2013 по 2018 год. В составе красно-зеленых он становился чемпионом России-2017/18, а также дважды выигрывал Кубок страны.

В минувшем сезоне Денисов выступал за "Крылья Советов" на правах аренды. Он провел 18 матчей в составе самарцев и отметился одним голевым пасом.

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