«Локомотив» объявил о назначении Вашкевича на пост главного тренера молодежной команды

Российский специалист Вячеслав Вашкевич назначен новым главным тренером молодежной команды «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.

Он сменил на посту Максима Мишаткина, который возглавлял молодежную команду с лета 2019 года.

Ранее под руководством Вячеслава Андреевича команда 2005 года выиграла первенство ЮФЛ-2, а в прошлом сезоне заняла второе место в ЮФЛ-1.