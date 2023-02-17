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Арбитр Казарцев рассказал, как давал объяснения после матча «Спартак» — «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, что общался с правоохранителями после скандального матча между «Спартаком» и «Сочи».

«После матча «Спартак» — «Сочи» был сформирован депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Что был за депутат — не знаю. Я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти. Ребята из ОБЭПа понимали всю абсурдность ситуации, но им пришлось сидеть и слушать, как я рассказываю правила футбола», — приводит слова Казарцева Sport24.

Игра, прошедшая в августе 2020 года, завершилась со счетом 2:2. Казарцев назначил в ворота «Спартака» два пенальти. После этого арбитр прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-kazartsev-posle-spartak-sochi-poyavilsya-deputatskiy-zapros-yezdil-v-obep-obyasnyal-pochemu-naznachil-penalti
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Василий Казарцев
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